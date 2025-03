STRADA DEI PARCHI, IL TAR HA DECISO: «MANUTENZIONE ORDINARIA SI PUO' AFFIDARE SENZA GARA»

Per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria delle autostrade relativi a Concessioni affidate mediante gara, non sussiste "alcun obbligo di

affidamento mediante procedura concorsuale". E' il motivo di principio espresso dal Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Gsa - Gruppo Servizi Associati Spa per contestare l'affidamento diretto da part della società Strada dei Parchi Spa al Parchi Global Service

delle misure compensative in galleria e gestione delle emergenze nelle Autostrade A24 Roma-Teramo e A25 Torano-Pescara.

Secondo la ricorrente il servizio affidato, essendo qualificabile come di manutenzione straordinaria, non sarebbe di

competenza della Concessionaria, dovendo pertanto essere

affidato con procedura ad evidenza pubblica. In più, nel ricorso

si sosteneva che Strada dei Parchi non avrebbe potuto ricorrere

all'affidamento diretto senza gara - o cosiddetto "in house" -

alla propria infragruppo Parchi Global Service. In sostanza, il

servizio in questione sarebbe stato da indicare come attività di

manutenzione straordinaria, al di fuori dal perimetro

dell'originaria concessione, e come tale da affidare mediante

una nuova procedura di gara.

Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando come

"contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le

attività in oggetto non possano essere qualificate come attività

di manutenzione straordinaria, rimanendo pertanto nel perimetro

dell'originario rapporto di concessione"; e tutto ciò, in quanto

integrano attività di manutenzione straordinaria "soltanto quei

lavori che interessano parti strutturali delle opere, non

rilevando quei servizi di natura 'compensativa' necessari a

mantenere adeguati livelli di sicurezza antincendio, nelle more

dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di

adeguamento strutturale delle gallerie".

Quanto poi al contestato affidamento "in house", il motivo è

stato anch'esso respinto "essendo il problema della

qualificazione di Parchi Global Service risolto a monte dalla

Convenzione Unica 2009".