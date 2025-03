POLISERVICE RIPULISCE VIA VIBRATA DAI RIFIUTI ABBANDONATI, IL PRESIDENTE DI NATALE: "OPERA DI INCIVILI"

E’ stata rapida la risposta di Poliservice Spa alla segnalazione della discarica a cielo aperto in via Vibrata, proprio a due passi dal centro di raccolta rifiuti gestita dalla società. Gli operai hanno tirato a lustro la zona disseminata di rifiuti di ogni genere abbandonati da incivili che ben avrebbero potuto prenotare il ritiro gratuito dei rifiuti oppure recarsi nel centro raccolta. <<Ogni gesto incivile è un’offesa all’ambiente e agli onesti cittadini – afferma il numero uno della società, Gabriele Di Natale. Come fatto in altre occasioni, Poliservice ha immediatamente rimosso i rifiuti per essere avviati allo smaltimento. Per arginare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti intensificheremo i controlli e valuteremo le azioni da intraprendere per il monitoraggio. Questi comportamenti vanno sanzionati per questo chiediamo ai cittadini la massima collaborazione a tutela loro e dell’ambiente in cui vivono>>. Poliservice ricorda che l’abbandono dei rifiuti, oltre a costituire violazione di legge, rappresenta un costo di cui si faranno carico i cittadini per lo smaltimento.