REDDITO DI CITTADINANZA, FRATE TERAMANO SOTTO PROCESSO

Le vie del Signore sono infinite… e anche quelle della magistratura, che hanno portato alla sbarra degli imputati un trentenne, con i suoi genitori, per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Nulla di stranissimo, di casi del genere sono piene le cronache e sono decine i processi che si stanno tenendo in tutta Italia, contro gli immancabili furbetti che, in un momento di difficoltà del Paese, hanno cercato di ritagliarsi un vantaggio personale. A rendere questa teramana una storia diversa, peró, è il fatto che il trentenne finito a processo è… un frate, un religioso che, in teoria, avrebbe dovuto fare una scelta di vita molto più austera, con un voto di provertà. Poi, però, qualcosa è successo e quel reddito, che non doveva essere percepito, è diventato un capo d’accusa.