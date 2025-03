OGGI LA CONSEGNA AL SINDACO DELLE FIRME DEI RESIDENTI DEL CENTRO CONTRO LO SPOSTAMENTO DELLE SCUOLE: «IL CONSIGLIO COMUNALE NON DEVE VOTARE I MUSP»

No allo spostamento del Delfico a La Cona. La macroarea 5 dice no a Provincia e Comune perchè il Delfico deve rimanere in centro, senza se e senza ma, e domani il consiglio comunale deve esprimersi contro l'installazione dei Musp. Se non sarà così, la zona più importante del centro storico, metterà in scena una protesta mai vista prima contro le due istituzioni. Si è con conclusa con una proposta già avviata dai residenti, ieri sera che ha portato ad una raccolta firme immediata per far sì che nel consiglio comunale di domani pomeriggio non si conceda lo spostamento delle scuole alla Cona. Consiglio comunale convocato per le ore 15, ma alle 12 di oggi l'associazione Sanga Maria Bitetto presieduta dalla professoressa Maria Dea Bonolis, consegnerà le firme al Sindaco, per chiedere di non approvare i Musp, perché "i residenti del Centro devono andare a scuola in Centro". Il Consoglio è già stato rinviato una volta per una serie di mugugni tra gli esponenti della maggioranza ed ad oggi non ancora superati. Vedremo domani. I residenti sono decisi: "chi voterà la pagherà cara alle prossime elezioni comunali".