FERMATO SULLA TERAMO - MARE CON 40 MILA EURO IN VALIGIA, TRA I VESTITI

Stava viaggiando sulla Teramo - Mare, tranquillamente sul suo piccolo furgone, quando è stato fermato da una pattuglia della Finanza. Niente di strano, ovviamente, se non che in una valigia, tra i vestiti, aveva quasi 40mila euro in contanti. L’uomo, un 40enne originario di Napoli commerciante in oro e preziosi, non ha voluto rivelare l’origine di quel denaro, così la somma è stata sequestrata e per lui è scattata una denuncia.