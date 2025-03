UCCISE UN MOTOCICLISTA TAGLIANDOGLI LA STRADA, A PROCESSO UNA 44ENNE

Rinviata a giudizio la 44enne che circa un anno fa provocò l’incidente stradale a Silvi in cui perse la vita il motociclista Mauro Cerne. La madre e il fratello della vittima si sono affidati al gruppo

Giesse.

L’incidente accadde il 7 maggio 2024 lungo via Leonardo Da Vinci, nel centro abitato di Silvi Marina.

La donna, a bordo di un furgoncino Ford Transit, si trovava in uno stallo a destra della carreggiata. Poco dopo esser ripartita, sterzò all’improvviso verso sinistra per compiere una sorta di inversione ad U. Il suo intento era quello di attraversare il poco spazio presente tra le aiuole spartitraffico al centro della carreggiata e invertire il senso di marcia. Così facendo, tuttavia, tagliò la strada all’Honda

Transalp che arrivava dietro di lei e su cui viaggiava Mauro Cerne. Impossibile, per il motociclista, evitare l’impatto.

“I familiari non si danno pace per quanto accaduto – spiega Gianni Di Marcoberardino, referente Giesse a Montesilvano – il giudice Roberto Veneziano, dopo aver disposto il rinvio a giudizio dell’imputata, ha fissato l’inizio

del processo per l’udienza del 3 luglio 2025”