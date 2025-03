I LETTORI CI SCRIVONO, RIPARTONO I LAVORI IN VIA RISCHIERA DA PARTE DELL'ENEL....

Ridiamo per non piangere, dopo il sopralluogo fatto grazie alla responsabile della redazione, a distanza di circa 10mesi dal primo scavo (maggio 2024) riparte il cantiere per conto Enel in via Rischiera, una recinzione nuova e una ruspa, ma spunta un cartello a metà con autorizzazione di vie non corrispondenti ai luoghi e udite udite con riferimento al comune di Martinsicuro, copia e incolla senza neanche la cognizione logica della cartellonistica e ovviamente nel più assoluto silenzio del comune che non sa credo nulla di questi lavori chi è il responsabile in caso di situazioni incidentali?

Roberto Iannetti