VIDEO-FOTO/ PARTE IL PROGETTO SISTERAMO DEL CSI A FIRMA VINCENZO MONTANI...ECCO DI COSA SI TRATTA

Al via la giornata di inizio delle attività motorie e sportive previste dal progetto SISTERAMO. Vincenzo Montani Presidente del CSI Teramo; Alessandra Ferri Assessore allo Sport del Comune di Teramo; Giuseppe Paterna Presidente dell’Associazione Ail Teramo ODV insieme per dare il via alle prime iniziative del nuovo corso del CSI a firma Vincenzo Montani.