ARRIVA NEL TERAMANO IL PROF DI FISICA PIÙ FAMOSO DEL WEB

Il professore di fisica Vincenzo Schettini sarà il prossimo ospite degli incontri del progetto Abruzzo Giovani Digital Media in programma domani venerdì 14 marzo alle ore 11 presso il teatro comunale di Atri. Il docente, musicista e autore di pubblicazioni di grande successo, divenuto molto popolare ed amato dai giovani grazie alla innovativa formula con la quale spiega la materia sui social, dialogherà con gli studenti delle scuole Zoli e Illuminati di Atri.Per l’occasione, visto l’alto numero degli iscritti al workshop con Schettini., il comune di Atri, ha predisposto una diretta streamingdell’evento sulla pagina Facebook dell’associazione Atri per Atri al fine di poter accontentare tutti i giovani che non potranno essere presenti all’interno del teatro. Abruzzo Giovani è finanziato dalla Regione Abruzzo e organizzato dal Comune di Atri, capofila del consorzio Fino-Cerrano insieme al Comune di Silvi e la collaborazione dell’associazione Atri per Atri e Vivieb.