MUORE DOPO IL PRANZO CON LA MADRE

Morto. Dopo un pranzo con la madre, dal quale si era alzato solo per andarsj a riposare un po’ a letto. Morto, così l’ha trovato la stessa madre, che ha subito chiamato i soccorsi, ma senza nessuna possibilità, per il 48enne Roberto De Sanctis non c’era più nulla da fare. Ad ucciderlo è stato probabilmente un attacco di cuore, un infarto fulminante, anche se non sambra che l’uomo soffrisse di cuore. Molto conosciuto a Scafa, dove viveva, Roberto De Sanctis lascia nella comunità un grande vuoto.