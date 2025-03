NON VEDE IL PADRE DA 17 ANNI, LO TROVA MUMMIFICATO

Non vedeva il padre da 17 anni, ma quando è andato a denunciarne la scomparsa, perché alcuni parenti gli avevano detto di non averlo più visto, ha scoperto che era morto in casa, da solo, almeno da tre mesi. Sono stati i Carabinieri di Chieti a scoprire il corpo mummificato di Vincenzo Leva, pensionato 65enne, cardiopatico, che viveva in una zona popolare. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essere morto poco prima di Natale, senza che nessuno se ne accorgesse, benché nella cassetta della posta si stessero accumulando lettere e bollette. È probabile che abbia avuto un malore e non sia riuscito a chiamare i soccorsi. Sconvolge il fatto che per tre mesi, feste comprese, nessuno abbia pensato di chiamarlo, magari anche solo per fargli gli auguri. I vicini hanno detto che pensavano fosse scomparso… ma nessuno si è comunque sentito in dovere di segnalare quella eventuale scomparsa.