LA DENUNCIA/ "L'ENEL SABATO 15 MARZO MI STACCA LA LUCE, COME FACCIO A LAVORARE?

Sabato 15 marzo mancherà l'energia elettrica nella zona di Porta Madonna, in via De Albentis, via Orto Agrario e via dicendo: "ma ai piccoli lavoratori chi ci pensa se manca la luce? Se lo domanda la titolare del lavaggio di auto di Porta Madonna che ha deciso di protestare pubblicando un volantino nel quale denuncia la vicenda.

"Noi che per pagare le bollette così stratosferiche dobbiamo anche affittare i generatori che costano quasi 600.00 euro al giorno...io neppure li guadagno...ma questi lavori non possono farli la domenica - dice la signora Maria - che questa mattina andrà all'enel per protestare".