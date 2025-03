VIDEO / «IL DELFICO ALLA CONA E' UN'IDEA MALSANA...» STUDENTI, DOCENTI E COMMERCIANTI CONTRO LA DELOCALIZZAZIONE: «E' "TEMPORANEA" MA RISCHIA DI DIVENTARE DEFINITIVA» INVOCATO L'INTERVENTO DEL PREFETTO



«La delocalizzazione del Delfico alla Cona è un’idea malsana, sia per gli studenti, sia per le famiglie, sia per i commercianti… per tutta la città». A poche ore dal Consiglio Comunale siui Musp, il popolo del Delfico fa sentire la sua voce, e la farà sentire anche in sala consiliare, sia pure con una silenziosa presenza. Un popolo fatto degli studenti e dei professori, certo, ma anche di tutta quell’economia per la quale il Delfico era una risorsa importante e che ora, per bocca di Luca Boschi, torna a chiedere la verità sui tempi, sia quelli del ricorso per il dissequestro - semmai verrà presentato, sia quelli per l’inizio e la fine dei lavori. Vogliono certezze, perché «La nostra paura è che questa soluzione “temporanea” divenga definitiva - accusa Anna D’Otttavio, docente del Classico - e Teramo non se lo può permettere». La speranza è che adesso, raccoglieno la richiesta del popolo del Delfico, voglia intervenire il Prefetto Fabrizio Stelo, per risolvere la questione.