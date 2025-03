COMMERCIO IN CENTRO, SITUAZIONE GRAVISSIMA: «CHIEDIAMO UN CONSIGLIO STRAORDINARIO»

Gentilissimi Presidente del Consiglio comunale, Sindaco e Consiglieri tutti,

come è noto il centro storico della città versa in condizioni eccezionali di difficoltà oramai da troppo

tempo, con disagi a carico dei residenti, dei commercianti, dei clienti e dei fruitori che necessitano di

risposte efficaci e immediate per evitare ulteriori danni al tessuto residenziale, imprenditoriale, artigiano,

commerciale e turistico.

Le varie interlocuzioni fra le parti sociali, che sono in corso da anni, proseguono in una dialettica che

deve intensificarsi per giungere a risultati fattivi e solleciti, nell’interesse della comunità teramana,

considerato che la nostra plurimillenaria città non può esistere senza il suo cuore pulsante che affonda le

radici nella propria storia, nella propria architettura, nelle vie dove si è sedimentata la vita e il lavoro, lo

svago e il senso di appartenenza.

In questa ottica costruttiva, che non ci abbandona e ci vede sempre presenti e propositivi, siamo a

chiedere – a nome del Consorzio “Shopping in Teramo Centro”, dell’Associazione Quartiere “Santa

Maria a Bitetto” e di moltissimi cittadini – la convocazione di apposita seduta straordinaria dell’Assise

civica, per discutere delle condizioni e delle prospettive del centro storico.

Ai sensi dell’art. 45 comma 3 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale,

“l’adunanza straordinaria” viene convocata “quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente o sia

richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri”, e lo svolgimento deve esserci “entro venti

giorni dal ricevimento della richiesta”.

Reputiamo che le ragioni di necessità affinché si svolga la seduta straordinaria siano numerose, così come

sussistenti debbono ritenersi le ragioni di urgenza, affinché possano esplicarsi varie ed elaborate proposte

e considerazioni sugli strumenti più idonei allo sviluppo complessivo di Teramo.

Auspichiamo l’accoglimento della presente richiesta e restiamo in attesa di cortese e tempestivo riscontro.

Cordialmente.

Il Consorzio Shopping in Teramo Centro

Il Vicepresidente Osvaldo Di Teodoro

Associazione Quartiere “Santa Maria a Bitetto”

Il Presidente Maria Dea Di Giuseppe Bonolis