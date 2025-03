VENERDI 14 MARZO a TERAMO ULTIMO APPUNTAMENTO "ABRUZZO CONTRO IL BULLISMO" A TERAMO

Venerdi 14 marzo alle ore 10,30 /12,30 nell'auditorium dell'Istituto Forti (via Cona) ultimo appuntamento della rassegna “Abruzzo contro il bullismo” nella Città di Teramo,

intervengono-

M. Letizia Fatigati - dirigente scolastica

Giuseppina Lolli - docente referente contro il bullismo

Giammaria De Paulis - informatico

Francesca Martinelli - referente del progetto "Abruzzo contro il bullismo"

La rassegna continuerà nella Provincia di Teramo nelle scuole di Tortoreto, Atri, Giulianova, Roseto e Pineto per opporsi al pericoloso fenomeno sociale delle varie forme di bullismo, che è in forte aumento in Abruzzo come in Italia, per educare e sensibilizzare gli studenti alla integrazione sociale, e rispondere alle tante domande legate al fenomeno del bullismo sul web, secondo le indicazioni sottoscritte dalla ets Società Civile nel protocollo di intesa con il M.i.u.r che ha l'intento "di promuovere iniziative che possano informare, prevenire e contrastare tali fenomeni, sensibilizzando le nuove generazioni sul tema, con una formazione specifica che possa partire direttamente dalle scuole".