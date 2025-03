MACROAREA 5/ CONTINUA LA RACCOLTA FIRME NEI NEGOZI PER DIRE NO AL DISLOCAMENTO DEL DELFICO A LA CONA

Alla luce del risultato delle votazioni all'unanimità del punto nr 10 dell'Ordine del Giorno (Appello al Sindaco di non consentire lo spostamento delle scuole al Quartiere Cona) dell'assemblea della Macro Area n.5- Centro Storico, svoltasi in data 11/03/2025 , avvisiamo i residenti che è in corso una raccolta di firme per sollecitare l'Amministrazione a non dislocare l'Istituto Delfico fuori dal Centro Storico.

La raccolta si svolge sia nei negozi che nei bar del Centro storico. Invitiamo la cittadinanza interessata a partecipare.





Il Portavoce

Luigia Ancarani