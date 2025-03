NEL NOME DELLA LETTURA SANT’EGIDIO PUNTA SUL “PATTO”

L’amministrazione di Sant’Egidio prende sul serio il patto per la lettura stretto il 22 febbraio scorso con i comuni di Civitella, Campli e Ancarano e incontra le associazioni locali. Si è svolta infatti ieri pomeriggio nella sala consiliare la prima riunione per la programmazione e la condivisione di azioni, spazi, tempo e risorse finalizzate a promuovere la lettura sul territorio.

Per il sindaco Amatucci la convergenza sugli obiettivi è stata raggiunta e presto sarà steso un programma da presentare ai cittadini santegidiesi. Come previsto dal Patto Intercomunale per la Lettura, l’incontro santegidiese ha visto presenti soggetti pubblici e privati, in particolare sedevano al tavolo di piazza Umberto i rappresentanti della biblioteca comunale, dell’associazione La Banca del Tempo, del Gruppo di Lettura locale, dell’Istituto omnicomprensivo di Sant’Egidio e la libreria Libri a Merenda. <Il progetto promuove la lettura in maniera trasversale attraverso diverse tipologie di iniziative – spiega il sindaco. E presegue - Lo scopo è quello di diffondere la lettura come pratica sociale e come strumento di crescita personale, oltre che di rendere l’accesso a questa pratica piu facile per tutti>.

SARA VALERI