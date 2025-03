PROCESSIONARIA, CHIUSO UN GIARDINO PUBBLICO

A seguito di segnalazione e successiva verifica del vigile Vincenzo Calvarese, l'assessore Graziella Cordone ha deciso di delimitare con nastro bianco/rosso una parte del giardino pubblico ubicato tra via Castagna e via Tripoti, per la presenza di processionaria del pino. Sono previsti anche in questo caso trattamenti da parte di azienda specializzata. La raccomandazione è sempre quella di evitare contatti diretti con il lepidottero. L'assessore ricorda che in caso di maltempo l'Intervento di disinfestazione non può essere fatto.Si raccomanda massima attenzione per bambini e animali!