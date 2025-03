DROGA, VIOLENZA E FURTI, TRE IM MANETTE

i Carabinieri della Stazione di Mosciano hanno eseguito un’importante operazione di polizia, arrestando un uomo di 47 anni, di origine extracomunitaria, e due donne italiane di 60 e 37 anni. I tre, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati fermati in esecuzione di un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Il 47enne dovrà scontare una pena residua di un anno e sette mesi di reclusione per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, per fatti commessi a Mosciano Sant’Angelo nel 2024. La 37enne è stata arrestata per scontare una pena residua di due anni e dieci mesi per spaccio di sostanze stupefacenti, per reati commessi tra Mosciano Sant’Angelo e Giulianova nel 2022. La 60enne, invece, dovrà scontare sei mesi di reclusione per furto aggravato, per fatti commessi, tra il 2013 e il 2018, in provincia di Teramo e nelle zone limitrofe. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni, dove sconteranno la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità giudiziaria.