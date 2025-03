CRISI / MAGGIORANZA IN CERCA DI COESIONE.. MA D’ALBERTO MEDITA SULL’AZZERAMENTO DELLA GIUNTA

Con il Consiglio appena caduto, la Maggioranza si è confrontata anche con toni aspri, senza lasciare nulla di non detto. È stata una riunione estremamente vivace - per usare un eufemismo - nel corso della quale non sono mancati “rinfacci” e accuse, così come attribuzioni di colpa e di responsabilità. Alla fine, però, una qualche decisione condivisa sembra che sia stata presa, e cioè quella di ritrovare la coesione e ridefinire il progetto amministrativo possibile. Una decisione che prevede di presentarsi al Consiglio di lunedì con i numeri necessari per far passare il punto sui Musp, ma anche con una rinnovata compattezza, che potrebbe reggersi su una mossa a sorpresa del Sindaco: l’azzeramento della Giunta. Un’ipotesi ventilata nella riunione, sulla quale il Sindaco starebbe riflettendo, perché una scelta del genere potrebbe davvero rilanciare l’azione amministrativa.