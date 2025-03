MALORE MENTRE RACCOGLIE LA LEGNA

Fierino D'Ignazio, è morto mentre si trovava in un terreno di proprietà del fratello per un arresto cardiaco. La scoperta è stata fatta da una donna che stava passeggiando nei pressi della contrada. Sul posto un'ambulanza del 118 di Atri, ma per Fierino D'Ignazio non c'è stato nulla da fare. L'uomo si era recato nel terreno del fratello per raccogliere fascine di legna. Il 72enne sarebbe salito su una scala per potare un albero quando ha accusato il malore improvviso che lo ha fatto precipitare a terra. L'intervento del medico legale ha poi chiarito ulteriormente le cause del decesso: