CORRIERE DI 26 ANNI MUORE IN UN TERRIBILE INCIDENTE

Quella dei ritardi sull’A14 è cronaca quotidiana di ritardi, di file e di attese. Oggi, è cronaca di una tragedia, per la morte di Gianluigi Scaccia, 26 anni, corriere della Bartolini, che ha perso la vita scontrandosi con il suo camion contro un tir, tra i caselli di Francavilla e Pescara. Chiunque percorra quell’autostrada, sa fin troppo bene quanto siano pericolosi i cantieri che provocano improvvisi rallentamenti. Il giovane corriere era partito da Sambuceto, per una normalissima giornata di lavoro, quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il tir che lo precedeva. Impatto fortissimo, che non ha lasciato scampo allo sfortunato ragazzo di Silvi. Quel tratto autostradale era interessato da un cantiere e si era formata una coda. Non è chiaro se il mezzo che lo precedeva abbia frenato bruscamente o se sia stato il corriere a non accorgersi del rallentamento. Scaccia è morto nella cabina di guida accartocciata.