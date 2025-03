SI UCCIDE A 45 ANNI CON UN COLPO DI PISTOLA

Si è ucciso in una sera di quasi primavera, con un colpo di pistola, a Mosciano, il 45enne Giuseppe Iobbi, disoccupato, residente con la madre, malata. Nessuno avrebbe potuto prevedere un gesto del genere, né sembra che abbia lasciato biglietti o spiegazioni. Inutili tutti i tentativi di soccorso.



SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

SE STAI VIVENDO UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ - SAPPI CHE NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.