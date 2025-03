RUBARONO GASOLIO, DENUNCIATI I RESPONSABILI

I Carabinieri della Stazione di Notaresco, nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, hanno portato a termine un’importante indagine che ha permesso di individuare il responsabile di un furto di gasolio ai danni di un’azienda edile della Pianura del Vomano.

L’indagine ha preso avvio a seguito della denuncia presentata dalla ditta, che aveva subito il furto di oltre 450 litri di gasolio prelevati da alcuni mezzi pesanti parcheggiati all’interno dell’area aziendale. Grazie all’acquisizione e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti a raccogliere elementi probatori determinanti, che hanno consentito di identificare con precisione l’autore del reato: un 48enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per reati simili.

L’operazione è stata condotta con la consueta professionalità dai Carabinieri, che hanno ricostruito con attenzione i movimenti dell’indagato, permettendo così di delineare l’esatta dinamica dell’azione criminosa. L’uomo, con movimenti pianificati e agendo con rapidità, aveva sottratto il carburante cercando di non lasciare tracce, ma il tempestivo intervento investigativo ha consentito di individuarlo e raccogliere prove decisive a suo carico.

Parallelamente, gli inquirenti stanno esaminando altri episodi simili avvenuti nella zona, tra cui un furto di gasolio verificatosi lo scorso 8 marzo a Roseto degli Abruzzi ai danni di una squadra di basket femminile impegnata in una competizione sportiva. In quell’occasione, il serbatoio del pulmino è stato danneggiato in più punti, causando la fuoriuscita del carburante e rendendo il mezzo inutilizzabile.

Un episodio analogo si era verificato pochi giorni prima ai danni di un’altra società sportiva locale, con il sabotaggio di due pulmini attraverso il taglio preciso dei tubi di alimentazione del carburante. Tali modalità lasciano ipotizzare un’azione mirata alla sottrazione di gasolio piuttosto che a un semplice atto vandalico.

Gli accertamenti sono in corso per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno analizzando le immagini di videosorveglianza, raccogliendo testimonianze e confrontando i dati per ricostruire il quadro complessivo delle azioni criminose.

L’Arma dei Carabinieri rassicura la cittadinanza e gli operatori economici locali sul costante impegno per garantire la sicurezza del territorio. Sono stati intensificati i controlli preventivi, con particolare attenzione alle aree industriali, ai mezzi pesanti parcheggiati in zone isolate e alle strutture sportive, al fine di prevenire ulteriori episodi di danneggiamento e furto.

Si invita la popolazione a segnalare tempestivamente qualsiasi movimento sospetto, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare efficacemente la criminalità.