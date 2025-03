IL PROFESSORE PIU' AMATO DAI SOCIAL E' "SCESO" AL TEATRO DI ATRI PER INCONTRARE I RAGAZZI TERAMANI

Il professore più amato sui social dai giovani è sceso dalla cattedra ed ha dialogato con gli oltre 400 studenti accorsi al teatro comunale di Atri per parlare di fisica con il linguaggio chiaro e semplice che lo ha reso noto al grande pubblico. Vincenzo Schettini, il docente empatico e con il sorriso sulle labbra ha scandito, con la rituale cadenza pop e la leggerezza del format narrativo che gli appartiene, i temi di grande attualità, passando dall’intelligenza artificiale alla robotica, rispondendo ai molti quesiti posti in teatro e on line ai tanti spettatori che hanno assistito alla diretta streaming. Schettini si è aperto ad un dialogo a tutto campo, parlando della sua infanzia difficile e della sua sessualità, incoraggiando i giovani a fare scelte con determinazione e coraggio. Non sono mancati gli autografi e le dediche sull’ultimo libro del professore pugliese, “Ci vuole un fisico bestiale” così come i selfie alla fine dell’intervento nel foyer del teatro gremito dagli studenti e dai docenti. All’evento era presenti anche il Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, il Sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti, il dirigente del commissariato di Polizia Sara Massacisi e amministratori locali di alcuni comuni del comprensorio. L’atteso incontro rientra nel quadro del progetto Abruzzo Giovani Digital Media finanziato dalla Regione Abruzzo e organizzato dal comune di Atri, insieme a quello di Silvi del consorzio Fino-Cerrano.