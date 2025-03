NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ARCIGAY TERAMO

Si è svolto il Congresso di La Virtuosa – Arcigay Teramo, un momento di confronto e partecipazione che ha visto l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il nuovo organo dirigente sarà composto da Caterina Diani, Raffaella Diani, Fabio Milillo, Carlo Colleluori e Francesco Terrasi. Quest'ultima, di origini siciliane e trasferitasi nel teramano, è stata eletta Presidente.



Con questa nuova squadra, La Virtuosa – Arcigay Teramo rinnova il suo impegno per la tutela e la promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+. Il nuovo ciclo associativo proseguirà con il lavoro svolto negli ultimi 13 anni, garantendo visibilità e affermazione delle persone della comunità, organizzando eventi culturali, incontri di formazione e iniziative di sensibilizzazione, sostegno e partecipazione come negli ultimi 5 anni all’Abruzzo Pride del Coordinamento Abruzzo Pride, con alla base una forte vocazione internazionale.



La lotta all’omolesbobitransafobia resta una priorità fondamentale: La Virtuosa – Arcigay Teramo si pone l’obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione attraverso attività di educazione e dialogo, favorendo una cultura dell’accoglienza e del rispetto.



«Oggi La Virtuosa rappresenta, per me, l'immagine di chi vuole fare, sviluppare idee e progettare un futuro equo per tutte, giusto per ognuna, sereno per ciascuna.» – dichiara la neo-Presidente Francesco Terrasi – «Essere parte del Direttivo e guidare questa realtà, mi offre l'opportunità di collaborare con un gruppo di attiviste di rilievo insieme alle quali costruire programmi per questo futuro collettivo, nel quale nessuna debba sentirsi estranea.».

Prosegue la Presidente: «Il clima politico nel quale viviamo, ci chiama ad assumere una posizione ed a muoverci a protezione e tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+, necessità sempre viva ma oggi ancor più cogente; è un onore per me essere un ulteriore tassello a supporto di questa associazione, la cui energia e presenza politica hanno costituito un punto di riferimento come presidio democratico per la provincia di Teramo in tutti questi anni.» Conclude Terrasi: «A tutte le socie va il mio ringraziamento e all'Abruzzo – la regione che adesso chiamo casa – la promessa di un impegno proattivo per la mia comunità.».



La Virtuosa – Arcigay Teramo invita tutte coloro che vogliano contribuire al cambiamento a partecipare attivamente alle future iniziative dell’associazione.



Per informazioni e contatti:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.