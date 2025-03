MUORE A 24 ANNI PER UNA COLTELLATA ALL’ADDOME

È una storia di sangue e di morte, quella che ha avuto per teatro la notte appena passata, al confine tra Abruzzo e Marche. Una notte resa tragica dalla morte di un ragazzo di 24 anni, accoltellato all’addome sul lungomare di San Benedetto. Ad ucciderlo, secondo le Lei è ricostruzioni, sarebbe stato un suo coetaneo arrivato da Martinsicuro, fermato all’alba con ferite al volto. Un terzo giovane, invece, sarebbe stato soccorso in un’altra zona della città in condizioni gravi, forse per un colpo di machete. Un intreccio tutto da chiarire, anche se la ricostruzione più probabile è quella di una rissa tra nordafricani, visto che tutti i protagonisti avrebbero origini magrebine. Ancora secretate le generalità della vittima, per la quale a nulla sono serviti i soccorsi portati dagli operatori del 118 accorsi immediatamente, che hanno tentato disperatamente di rianimarlo.