ARRESTATO PERICOLOSO LATITANTE

A Tortoreto i Carabinieri di Alba Adriatica, Tortoreto e Martinsicuro hanno posto fine alla latitanza di un pericoloso soggetto albanese di 28 anni condannato dal Tribunale di Venezia alla pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione a seguito di furti aggravati in ville commesse in Veneto nell’anno 2018.

L’uomo era ricercato dal marzo del 2022 quando a seguito della condanna si era dileguato e a nulla erano servite le operazioni di ricerca, di lui si era persa ogni traccia fino al tardo pomeriggio di ieri, quando la Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica aveva messo in atto un servizio di controllo straordinario del territorio a Tortoreto.

I Carabinieri in uniforme mentre perlustravano una zona residenziale fatta di villette a schiera e di ville unifamiliari, hanno notato un uomo che alla vista dei militari cercava di dileguarsi tra gli edifici. Immediato è stato l’intervento dei militari in borghese che insieme ai colleghi in uniforme hanno circondato l’area di fatto inibendo le vie di fuga all’uomo che dopo alcuni minuti è stato bloccato e portato in caserma per accertamenti che hanno consentito di appurare che si trattava del latitante ricercato oramai da tre anni e pertanto veniva tratto in arresto e condotto al carcere di Castrogno.