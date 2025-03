I LETTORI CI SCRIVONO / “SULLE COLPE DEL DELFICO, MALAVOLTA SBAGLIA…”

Il consigliere Luca Malavolta, nel tentativo di addossare la colpa dei ritardi sul Delfico allo Stato cattivo e fannullone, ha dichiarato che il soggetto attuatore dell'intervento è Invitalia. Ciò è non è vero. Come si evince dall'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 31/2021 il soggetto attuatore era ed è la Provincia di Teramo, proprietaria dell'edificio. Invitalia è stata delegata solo a selezionare i progettisti e le imprese esecutrici con accordi quadro per 450 scuole del cratere, mettendoli a disposizione dei soggetti attuatori, tra cui la Provincia e il comune di Teramo. Tali procedure si sono concluse nell'estate del 2023. Da questo momento (di gran lunga precedente al decreto di sequestro), dunque, la Provincia avrebbe potuto e dovuto attivare la progettazione. Cosa che ha fatto solo ad ottobre del 2024. Il relativo nulla osta del commissario Castelli è arrivato in tempi davvero record , così come il trasferimento del 20 per cento dei fondi, che il consigliere Malavolta ha detto essere stati sbloccati (?) dall'Usr soltanto a novembre 2024. Questo è quanto. Altre ricostruzioni, per quanto dotte ed erudite, sono semplicemente errate.

Lettera firmata