BOTTIGLIA INCENDIARIA CONTRO UN TEMPIO DELLA MOVIDA

Tutte da chiarire le cause dell’attentato incendiario che ha colpito, nella notte, una delle discoteche simbolo della movida abruzzese, il Megà di Pescara. Una bottiglia incendiaria, simile ad una molotov rudimentale, è stata lanciata contro l’ingresso del locale, scatenando un incendio che, solo per un caso, non ha avuto effetti gravi, essendo stato domato in breve tempo. Per le indagini, sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona, per cercare di individuare gli autori di quello che appare come un vero e proprio attentato.