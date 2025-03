ADDIO PEPPINO ROCCI, STORICO FIORISTA, OGGI AVREBBE COMPIUTO 99 ANNI

Se ne è andato Peppino Rocci. Personaggio vero della nostra città, non solo semplicemente un apprezzato fiorista, ma per intere generazioni di teramani è stato il testimone degli eventi della vita. Per sua precisa richiesta, la notizia della scomparsa è stata divulgata solo ad esequie avvenute, e nel giorno del suo compleanno. Avrebbe compiuto oggi 99 anni. Sono tantissime le testimonianze di affetto che, in questo momento, giungono alla figlia Rita e a tutti i familiari, con numerosissimi ricordi di quanti hanno avuto modo di conoscerlo. La sua, una vita ricca di emozioni. La sua storia è iniziata dalla fine della guerra a Berna in Svizzera dove impara da subito il mestiere di fiorista. Rientra a Teramo nel 1960 lavorando per sei anni dal fiorista Di Carlantonio per poi aprire nel 1966 un negozio tutto suo, oggi ancora in attività, gestito dalla figlia Rita. Giuseppe “Peppino” Rocci è stato un commerciante con un codice morale i cui valori riguardavano l'umiltà, l'umanità e il rispetto delle persone e delle famiglie.