PINETO / SCUOLA SENZA PENSILINA, FDI CHIEDE “MA È COSÌ DIFFICILE PENSARE AI BAMBINI”?

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Pineto esprime forte

preoccupazione per la situazione del plesso scolastico di Borgo Santa Maria e chiede all’Amministrazione Comunale di intervenire con urgenza per risolvere una problematica segnalata da anni dai genitori degli alunni: la mancanza di una

pensilina all’ingresso della scuola.

“Dal 2019 i genitori chiedono un intervento semplice ma essenziale per proteggere i bambini e gli

accompagnatori dalle intemperie durante l’ingresso e l’uscita dalla scuola. Eppure, nonostante raccolte

firme e ripetute sollecitazioni, l’Amministrazione Comunale continua a ignorare la questione” – denunciano

Pio Ruggiero, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e Antonio Mallardo, membro del direttivo.

Il caso assume contorni ancora più paradossali se si considera che, all’epoca delle prime richieste, l’attuale

sindaco, Alberto Dell'Orletta, ricopriva il ruolo di vicesindaco. “Cinque anni fa si parlava della necessità di

una pensilina e oggi siamo ancora al punto di partenza. Cambiano le poltrone, ma l’immobilismo resta lo

stesso” – sottolineano i rappresentanti di Fratelli d’Italia.

L’assenza di risposte concrete da parte della giunta PD dimostra una gestione amministrativa fatta di

promesse non mantenute e rinvii infiniti. “Non stiamo chiedendo la costruzione di una grande opera

pubblica, ma un intervento basilare per garantire sicurezza e decoro a una scuola del territorio. Possibile

che sia così difficile?

Dopo anni di attesa e con la crescente pressione dei cittadini, speriamo che questa volta il Comune decida

finalmente di agire. Perché governare significa rispondere ai bisogni della comunità, non rimandarli

all’infinito”

Fratelli d’Italia Pineto chiede all’Amministrazione di intervenire immediatamente per risolvere la

problematica.

Nel frattempo, i bambini e i loro accompagnatori continuano a restare esposti alle intemperie, mentre

l’Amministrazione volta lo sguardo altrove.

Fratelli d’Italia – Circolo di Pineto