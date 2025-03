DEBORA FANTOZZI: «DOMANI SARO' IN CONSIGLIO PER VOTARE, PER IL BENE DEI RAGAZZI DEL DELFICO»

Non vuole lasciare spazio al dubbio, né sul suo ruolo, né sulla sua appartenenza alla maggioranza, la consigliera comunale Deborah Fantozzi, che nell'ultimo consiglio comunale era assente per un'annunciata e documentata convalescenza, ma quell'assenza è stata comunque interpretata in maniera strumentale anche da altri consiglieri. Così, benché quella convalescenza preveda che la consigliera Fantozzi continui a restare a casa, domani sarà in Consiglio, e spiega perché: "Desidero annunciare ufficialmente la mia partecipazione al Consiglio Comunale di domani, in risposta alle numerose illazioni riguardanti la mia assenza durante l'ultima seduta. Come facilmente verificabile, quella assenza era motivata da ragioni di salute, confermate da apposita documentazione medica, in quanto mi trovavo in convalescenza. Una convalescenza che avrebbe imposto la mia assenza anche domani, ma considerata l'importanza delle questioni in discussione, ho scelto di essere presente per esprimere il mio voto favorevole alla proposta di costruzione dei Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio (MUSP). Questo intervento è cruciale per garantire il regolare ritorno a scuola degli studenti a settembre, in attesa che l'edificio scolastico originario venga ripristinato. Da teramana, sono convinta che il luogo naturale del Delfico sia il Delfico, ma solo una volta ritrovata quella garanzia di sicurezza che i lavori assicureranno. Nell’attesa, ragazzi e docenti devono avere un luogo nel quale fare scuola in sicurezza, e la soluzione prospettata dalla Provincia risponde a questa esigenza. Per questo ritengo fondamentale, in questa circostanza, essere presente e partecipare attivamente al dibattito, per dimostrare il mio impegno verso la città e dissipare qualsiasi dubbio sulla mia volontà di adempiere ai miei doveri istituzionali, nonostante le difficoltà legate alla mia salute.».