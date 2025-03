SI ROMPE UNA GAMBA, SCIALPINISTA SOCCORSA IN QUOTA

Si è da poco concluso un intervento di soccorso nei pressi del Rifugio Di Marco, nel Parco Nazionale della Maiella, per il recupero di una scialpinista con trauma ad un arto inferiore. A causa delle condizioni meteo e del vento in quota, l’Elisoccorso regionale, attivato dalla Centrale Operativa 118 Chieti-Pescara ha dovuto effettuare un’operazione di alleggerimento, stabilendo un campo base nei pressi di San Nicolao, dove ha sbarcato l’equipe sanitaria. Successivamente, è tornato sul luogo dell’intervento con il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, procedendo con il recupero della paziente tramite verricello. Il tecnico di centrale operativa del Soccorso Alpino ha nel precauzionalmente disposto l’invio di squadre di terra a supporto, con tecnici già posizionati in località Mammarosa per garantire un’eventuale integrazione all’intervento aereo. L’intervento si è concluso con il trasferimento della paziente all’ospedale di Chieti.