APERITIVO "STRATEGICO" DEL SINDACO COI CONSIGLIERI DISSIDENTI, IN VISTA DEL CONSIGLIO DI DOMANI



Fervono i preparativi per il Consiglio Comunale di domani, che vedrà la Maggioranza chiamata a superare lo scoglio del mancato numero legale, che nell’ultima seduta ha visto la stessa maggioranza schiantarsi sul voto ai Musp del Nuovo Delfico. In queste ore, si rincorrono voci, rumors, mugugni e illazioni, su quello che potrà essere l’esito della votazione di domani. Nessun problema per il numero legale, visto che in seconda convocazione basta un terzo dei consiglieri, cioè 11, ma sul voto nessuna certezza, visto che permangono molte incertezze nei consiglieri che, sulla vicenda del Delfico, hanno espresso i loro dubbi. Consiglieri come Valentina Papa e Simone Mistichelli, assenti nell’ultima seduta, o meglio: usciti prima del voto decisivo, per segnare una distanza che poi hanno cristallizzato in una nota chiarificatrice. E sono proprio loro, Papa e Mistichelli, insieme ad Emiliano Carginari, che questa mattina sono stati avvistati in piazza, seduti ad un tavolo da quattro posti del Des Artistes. Nulla di strano ovviamente, se non fosse per il quarto partecipante, e cioè il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto. Impossibile, ovviamente, sapere di cosa abbiano parlato, ma fin troppo facile intuirlo: il Sindaco sta cercando di ricucire lo strappo. Domani, vedremo se c’è riuscito.