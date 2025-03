24ENNE UCCISO A COLTELLATE: IN MANETTE TRE PERSONE, DUE SONO COME AMIR...DI GIULIANOVA

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di San Benedetto del Tronto dopo la rissa che ha portato alla morte di Amir Bhenkarbush (nella foto), il 24enne residente a Giulianova ucciso a coltellate. Due degli arrestati, un italiano e un giovane di origine romena, sono amici della vittima. Il romeno è accusato di tentato omicidio in una vicenda risalente al 2023, con Bhenkarbush, e sotto processo a Teramo. Il terzo arrestato è un giovane italiano residente a Grottammare. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo radiomobile di San Benedetto e del nucleo investigativo di Ascoli e coordinate dalla Procura di Ascoli Piceno, stanno cercando di far luce su quanto accaduto e sul ruolo delle tre persone finite in carcere. Oltre al reato di rissa aggravata, la Procura ha formulato accuse di omicidio, tentato omicidio e lesioni a vario titolo. Il locale dove ha avuto inizio la lite è stato posto sotto sequestro. La vittima: Amir Benkharbouch, era un 24enne che da appena un mese aveva riacquistato la propria libertà insieme all'amico inseparabile D.R.R., 23 anni, dopo che entrambi avevano scontato 14 mesi di carcere e altri due ai domiciliari perché accusati di un tentato omicidio commesso ad agosto del 2023 a Giulianova. L'amico 23enne adesso è tra gli arrestati. L'unico ad aver già fatto ingresso all'interno del carcere di Ascoli è F.D.S., pure lui di Giulianova, mentre l'altro di Grottammare è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Ancona, in coma farmacologico. Amir aveva un Daspo urbano e non poteva andare in nessun locale della provincia di Teramo, ed è per questo che è andato altrove a trascorrere la serata con gli amici: a San Benedetto. Disposta l'autopsia del corpo di Amir che servirà per accertare l'esatta causa del decesso e risalire al numero esatto di fendenti che ha ricevuto.