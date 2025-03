ELEZIONI ORDINE DEI GIORNALISTI: STEFANO PALLOTTA ELETTO CONSIGLIERE NAZIONALE, AMORE E D'ORAZIO CONSIGLIERI REGIONALI

Stefano Pallotta, presidente uscente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, della lista “Giornalisti per l’Ordine” è stato eletto al primo turno consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti con 182 voti; Walter Nerone della Lista “Controcorrente”, non eletto, ha ottenuto 108 voti.

I consiglieri regionali eletti al primo turno sono Antimo Amore con 165 voti e Germana D’Orazio con 154 voti della lista ” Giornalisti per l’ Ordine”. Andrea Mori con 132 voti, Stefano Dascoli con con 123 voti, Marina Marinucci con 122 tutti della lista “Giornalisti per l’Ordine”, Paolo Renzetti con 120 “Controcorrente”, Marco Camplone “Giornalisti per l’Ordine” con 114 voti, Anna Di Giorgio ” Controcorrente”con con 104, Leonarda D’Alonzo ” Controcorrente” con 82 voti e Sergio Sciarra “Controcorrente” con 82 voti sono ammessi al ballottaggio che si svolgerà il 19 e 20 on line e 23 in presenza. Per i revisori dei conti hanno ottenuto voti Evelina Frisa con 135, Giovanni Ruscitti con 122, Luca Pompei con 118 Stefano Pallotta con 3 voti sono ammessi al ballottaggio che si svolgerà il 19 e 20 on line e il 23 in presenza.