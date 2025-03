CONSIGLIO / COLPO DI SCENA: CORE SI SIEDE IN MINORANZA

Si apre con un pre-colpo di scena, il Consiglio Comunale bis sui Musp. Non tanto per le presenze, quanto per le posizioni e in particolare quella di Andrea Core, ex assessore gianguidico nel primo mandato, poi rieletto con Insieme Possiamo, poi passato al Gruppo Misto e, da oggi seduto tra i banchi della Minoranza.