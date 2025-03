CONSIGLIO / SERPENTINI SI INCATENA CONTRO I NUOVI LORETELLO

Il secondo momento particolare del Consiglio sui Musp, dopo la presenza di Core in Minoranza, è stato invece l’atto dimostrativo del professor Elso Simone Serpentini, che all’improvviso, si è simbolicamente incatenato contro i “nuovi Loretello” che stanno distruggendo Teramo. Già in difesa del Delfico, il professor Serpentini si era incatenato davanti al Liceo. Il Consiglio era appena entrato nel vivo, con 26 consiglieri presenti, e dopo le prime - solite - schermaglie procedurali, è iniziata la discussione sulle dichiarazioni di voto. Ed Elso Serpentini si è incatenato. Per chi non lo ricordasse, il conte di Loretello fu il protagonista dell'incendio che distrusse di Teramo.