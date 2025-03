LA CONSULTA STUDENTESCA ORGANIZZA UN INCONTRO SULLA FINANZA, COL MINISTRO GIORGETTI

la Giunta della Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Teramo ha organizzato l’evento denominato “EDUFIN SCHOOL

CONVENTION: LA SCUOLA VA A LEZIONE DI FINANZA”, che si terrà il giorno mercoledì 19 marzo, dalle ore 09:00 alle 13:00, presso la Sala Consiliare del Parco della Scienza di Teramo. L’iniziativa, rivolta agli studenti della Provincia di Teramo, ha l’obiettivo di promuovere

l’educazione finanziaria, offrendo una maggiore comprensione del sistema economico-finanziario e

fiscale. Attraverso approfondimenti sugli strumenti finanziari, sulla gestione del patrimonio personale

e la sensibilizzazione ai rischi delle truffe online, il progetto mira a fornire competenze utili per un

rapporto più consapevole e sicuro con il denaro.

Siamo onorati, inoltre, della partecipazione per via telematica dell’Onorevole Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Gli altri relatori invitati a partecipare sono: la Presidentessa della Camera di Commercio Gran

Sasso D’Italia, Dott.ssa Antonella Ballone; il Presidente Comitato P.I. Confindustria Abruzzo, Dott.

Gianmaria De Paulis; Dott. Lory Castagna, Consulente Finanziario di Sanpaolo Invest; il Direttore

Generale della Feduf -Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Dott.ssa Giovanna

Boggio Robutti in via telematica e il Dott. Giuseppe Balducci, Dottore Commercialista delegato

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo.

Ogni relatore sosterrà una lezione su un argomento di propria scelta della durata di 30/40 minuti.