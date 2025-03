VIDEO / CORE "RICHIAMA" MAGGIORANZA E MINORANZA, E "STRIGLIA" IL SINDACO SULLA GESTIONE DELLA "CRISI

Quando si è seduto sui banchi dell’Opposizione, si è intuito che quello di oggi, per Andrea Core, non sarebbe stato un Consiglio tranquillo, ma soprattutto non lo sarebbe stato per la “sua” Maggioranza, dalla quale si era provocatoriamente staccato. Il suo intervento, merita un’attenzione alta.



Ma soprattutto, lo merita il livello di lettura politica dell’azione del Sindaco.