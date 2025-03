SANT'EGIDIO/ ARRIVA UN NUOVO MODO PER RACCONTARE LA BELLEZZA DEL TERRITORIO

A Sant’Egidio alla Vibrata, in piazza Europa, sarà installato il primo elemento di segnaletica turistica interattiva previsto dal progetto “Segni Distintivi” del GAL Terreverdi Teramane. Il Gal, gruppo di azione locale, presenterà il progetto che parte da Sant’Egidio, coinvolge i 21 comuni aderenti e tende a valorizzare e far conoscere il ricco patrimonio culturale, storico e paesaggistico della destinazione “Terramàne. Colline verdi d’Abruzzo”. Il piano prevede l’installazione di totem informativi, targhe descrittive e tecnologie digitali che cittadini e visitatori potranno utilizzare per visitare consapevolmente l’intero territorio.

Il progetto sarà presentato alle 10:30 del 21 marzo presso la sala consigliare di Sant’Egidio alla presenza del sindaco Annunzio Amatucci, di Pasquale Cantoro, Presidente del Gal Terreverdi Teramane, di Rosalia Montefusco, Direttore del Gal Terreverdi Teramane e di Smeralda Tornese, nel ruolo di Destination manager del Gal Terreverdi Teramane.