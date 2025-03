VIDEO/ GRAZIE ALLA LIONS HANDBALL TERAMO NASCE "Ca.Fè HUB" SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO E DI ORIENTAMENTO PER I GIOVANI DAI 14 AI 34 ANNI

Tutto pronto per l’apertura del Ca.Fé. Hub nell’ambito de “I giovani, lo sport e la comunità” organizzato da Lions Handball Teramo all’interno del progetto generale “Spazi Civici di Comunità- Play District” promosso da Sport e Salute con il finanziamento del Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale. L’iniziativa a Teramo vede tra i partners l’associazione Autismo Abruzzo APS e lo Spazio Multiculturale Ca.Fé. con il patrocinio del Comune di Teramo.

A partire da giovedì 20 marzo, e per i prossimi mesi, l’Hub sarà a disposizione dei giovani tra i 14 e i 34 anni. Il progetto vede la costituzione di uno sportello di supporto psicologico a cura della dottoressa Giulia Di Donato, aperto tuti giovedì dalle 17.00 alle 19.00 previo appuntamento al n. +39 348 7111214, e uno di “orientamento”, fruibile il giovedì pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00, per rispondere alle esigenze dei più giovani, relativamente all’orientamento, all’informazione e all’accompagnamento nel percorso di consapevolezza professionale; studio, lavoro e opportunità europee, organizzato dalla Cooperativa FormaTalenti. Le attività sono accessibili a tutti e gratuite.

“I giovani, lo sport e la comunità” si pone l’obiettivo di garantire il benessere tra le fasce più giovani della comunità e dotare le ragazze ed i ragazzi di nuovi strumenti utili a contrastare le conseguenze negative della complessa epoca storica che stiamo attraversando; prevenire forme di dipendenza da sostanze o comportamentali, sensibilizzare su bullismo in rete, razzismo, discorsi d’odio anche al fine di osteggiare i fenomeni di violenza e microcriminalità organizzata in bande tra giovani e giovanissimi. Il target oltre ad essere multivariegato per età, lo è anche per la condizione sociale, culturale, economica e psicologica degli adolescenti e dei giovani coinvolti.

La partnership tra Lions Handball, Autismo Abruzzo APS e lo Spazio Multiculturale Ca.Fé. si evolve e rafforza il ruolo di laboratorio di comunità dell’hub teramano concorrendo allo sviluppo di una società realmente inclusiva, il luogo dove far evolvere liberamente la propria personalità e partecipare attivamente ai processi decisionali pubblici. Come ampiamente dimostrato da Lions e Ca.Fé. nei due anni di attività condivisa, la presenza di uno spazio civico aperto consolida la democrazia e favorisce l’inclusione reale di tutte le fasce della popolazione con una specifica cura per le categorie più vulnerabili.