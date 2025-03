"AMARCORD BAJOUR", TORNA A VIVERE PER UNA NOTTE IL MITICO LOCALE DELLE NOTTI TERAMANE



Succede, raramente, ma succede, che un locale esca dai confini del contemporaneo e si consegni alla storia. O magari al mito.

Succede, raramente, ma succede, solo quando quel locale riesce a scardinare tutte le regole del già visto, del già sentito, riscrivendole con l’inchiostro dell’originalità.

Succede, raramente, ma succede, se a gestire quel locale c’è qualcuno che non segue le mode e non subisce la fascinazione facile di “quello che funziona” altrove, ma crea nuove mode e nuovi modi, fino a farne una cifra stilistica distintiva.

Così era il Bajour, il frequentatissimo locale che Berardo Di Battista e Ivan Brandimarte avevano aperto a San Nicolò il 1 gennaio del 2009, in quelli che oggi sono gli spazi del Green Park, e che per anni è stato la stella polare della notte teramana.

Un locale di grandissimo successo, che seppe farsi vero e proprio tempio di emozioni, ricordi e condivisioni. Il Bajour ha segnato un'epoca e generazioni intere, ognuna con una storia da raccontare.

Sotto quelle arcate antiche, al bordo di quella piscina blu, centinaia di teramani legano il ricordo del loro ingresso nell'età adulta, festeggiando "diciottesimi" che resteranno per sempre scolpiti nei loro cuori, mentre altri cuori scoprivano di saper battere insieme e costruivano nuovi amori.

Chi non ha un ricordo legato al Bajour?

E a quell’epoca che venerdì prossimo sarà dedicato un grande evento “Amarcord Bajour”, una cena concerto, anzi: una social dinner con finalità benefiche, costruita proprio per rievocare le atmosfere meravigliose di un locale indimenticabile.

Al Cavallino Rosso, a partire dalle 20, una serata che non sarà solo un viaggio nel passato, ma un'occasione per celebrare il presente e guardare al futuro. L'evento infatti sarà finalizzato alla raccolta fondi per l'acquisto di un pullman sociale che offrirà un servizio di trasporto per anziani e persone a ridotta mobilità. Il nuovo servizio, chiamato "Arzillabus", permetterà loro di spostarsi facilmente per commissioni quotidiane e altre necessità. Ad organizzare la serata, oltre ovviamente a Berardo Di Battista, sono stati Ivan Brandimarte, Marco Di Giacomo, Mauro Barnabei, Franco Di Donatantonio e Massimo Di Gaetano. Dopo la cena, dj set con Gianluca Bassino e Giorgio Di Marcello. L’organizzazione, curata dal direttore artistico Renato Pilogallo, si avvale anche del supporto di Franceschiello Eventi, Macchiato, Bar Prati Di Tivo, Enoteca Centrale, Bar Del Corso, Bagni Riviera, Arghirò e Satén.

Il costo é di €40 a persona

Ogni contributo sosterrà un'iniziativa sociale importante, rendendo questa serata ancora più speciale.

INFO: 328 8409581/ 338 9400729