ATTENZIONE / STANOTTE CONTROLLI SULLA TARIFFA PUNTUALE

“A partire da stasera fino a domani verranno eseguite verifiche straordinarie dal vigile Vincenzo Calvarese e dal personale della TE.AM. per dare seguito al programma di accertamento sul corretto conferimento dei rifiuti e utilizzo dei nuovi mastelli taggati - avverte l’assessore Graziella Cordone - sono convinta che la Città di Teramo risponderà in modo esemplare e civile a questa "prova di rispetto per l'ambiente "che conta sopra ogni altra cosa”. Di pari passo, il Comune avvierá controlli per individuare e denunciare chi preferisce inquinare.