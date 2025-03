IN MANETTE DIPENDENTE ASL ARRESTATO A CASALENA CON LA DROGA NEL MARSUPIO



Nel pomeriggio di venerdì 14 marzo, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, a Squadra Mobile della Questura di Teramo, ha tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano di 56 anni. L’uomo, dipendente dell’A.S.L., è stato fermato dagli agenti in Contrada Casalena nei pressi del complesso sanitario mentre era a bordo della sua bicicletta appena uscito dal lavoro. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di una dose di marijuana, rinvenute all’interno di una pochette riposta all’interno della tasca dei pantaloni.

Successivamente, nella sua abitazione, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish ed eroina, occultata all’interno di un mobile del soggiorno. In tutto sono stati sequestrati 35 grammi di hashish e 3 grammi di eroina.

Secondo l’accusa, lo stupefacente sarebbe stato pronto per essere venduto. All’interno dell’abitazione, infatti, sono stati altresì rinvenuti e sequestrati una bilancia digitale funzionante ancora sporca di hashish e materiale per il confezionamento dello stupefacente, in particolare 285 bustine di plastica.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora in tutti i Comuni della Provincia di Teramo.