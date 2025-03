RAGAZZO PICCHIATO DOPO LA SFILATA DI CARNEVALE, IDENTIFICATO L’AGGRESSORE

I Carabinieri della Stazione di Sant'Egidio alla Vibrata, hanno identificato e denunciato a piede libero un 32enne per lesioni personali. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi a carico dell'indagato, il quale, la sera del 9 marzo 2025, durante i festeggiamenti del Carnevale, ha colpito con un pugno al volto un altro giovane per futili motivi legati alla sfilata. L'evento ha avuto luogo in un contesto di festa, ma l'aggressione improvvisa ha destato sconcerto tra i presenti. La vittima, colta di sorpresa, ha riportato lesioni che hanno richiesto cure mediche. Determinante nell'individuazione dell'aggressore è stata la meticolosa attività investigativa svolta dai Carabinieri, che, attraverso l'escussione dei testimoni e l'analisi delle informazioni raccolte, sono riusciti a risalire all'identità del responsabile. In particolare, la collaborazione di un giovane presente al momento dei fatti si è rivelata cruciale: grazie al lavoro attento e scrupoloso degli investigatori, le sue dichiarazioni sono state verificate e incrociate con altri elementi probatori, consentendo di delineare con chiarezza la dinamica dell'accaduto e identificare l'aggressore. La vittima, infatti, non conosceva il suo assalitore, e senza il tempestivo intervento dell'Arma e l'efficace gestione. delle indagini, l'individuazione del responsabile avrebbe potuto subire rallentamenti.