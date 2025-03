EVADE, SI UBRIACA, INSULTA I CARABINIERI E LO BLOCCANO COL PEPERONCINO

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Giulianova, hanno arrestato un uomo per evasione dagli arresti domiciliari, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Era sottoposto agli arresti domiciliari, per reati contro il patrimonio, si era allontanato arbitrariamente dalla sua abitazione. I carabinieri dopo le ricerche lo rintracciavano presso la casa di un parente. L’evaso in evidente stato di ubriachezza cercava di aggredire i militari pronunciando inoltre frasi offensive al loro indirizzo. I Carabinieri che cercavano di riportarlo alla calma non potevano fare a meno di usare nei confronti dell’uomo lo “spray oleoresina capsicum” in dotazione, che permetteva agli stessi di poterlo immobilizzare e ricondurlo nel luogo ove stava scontando gli arresti domiciliari. L’arrestato è comparso davanti al Tribunale di Teramo che ha convalidato l’arresto