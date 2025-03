VIDEO / COZZI SUI TIGLI: PROPONE MODIFICHE ALLO STREET FOOD E CHIEDE DOVE SIANO I BUSTI “SCOMPARSI”



È un'interrogazione da buona opposizione, quella proposta dal consigliere di Forza Italia Mario Cozzi.

Si chiede di aggiustare il tiro su una manifestazione che da alcune edizioni ormai richiama e riscuote piuttosto success: lo Street Food.

Un format giovane che non manca di attirare curiosi e buongustai per assaggiare sapori da tutto il mondo, che a Teramo si concentra nell'area dei Tigli.

"Sarebbe il caso" consiglia Cozzi all'assessore Filipponi, che pare aver apprezzato il suggerimento "di sistemare i truckfood in modo da alleggerire la location per una migliore fruizione della food experience."

E, a proposito della zona, il consigliere non manca di ricordare il riposizionamento di due busti caduti per ripristinarne "il lustro culturale che lo designa."

EUGENIA DI GIANDOMENICO

ASCOLTA MARIO COZZI