VIDEO / CAOS MIGRANTI IN VIALE BOVIO, DI PADOVA: “PRESTO DUE APPARTAMENTI PER ACCOGLIERLI”

Non smette di destare preoccupazione la situazione dei bivacchi incontrollati davanti alla Questura, tanto da spingere la consigliera Marroni a portarlo in Consiglio come argomento di interrogazione.

La vicesindaco Stefana Di Padova, in quanto assessore con delega al sociale, non manca di rassicurare che "l'amministrazione si sta muovendo con le dovute associazioni per arginare il disagio."

È attivo da oggi un numero verde di pronto intervento, collegato a un bando che mette a dispozione un appartamento per un primo asilo; in cantiere, invece, due progetti PNRR, la cui conclusione è prevista per marzo 2026, che destina due appartamenti all'accoglienza di soggetti con necessità di soggiorno per brevi periodi.

"C'è la volontà" aggiunge inoltre "di realizzare una sorta di soccorso in strada per smaltire gli aggruppamenti di persone davanti alla Questura, fornendo beni di prima necessità e accompagnandoli, qualora ci fossero bisogni sanitari, nei luoghi preposti."

EUGENIA DI GIANDOMENICO

